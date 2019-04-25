Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик анонсировал набор в Школу смешанных единоборств своего имени в Петербурге. Первая бесплатная тренировка состоится уже в ближайший четверг для детей от 10 до 16 лет. Адрес — Курская улица, 28 на Обводном канале. Сообщается, что запись на тренировку ведется по телефону, который можно найти на личной странице Дацика в ВК.

Как говорится в анонсе, в целях развития культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни тренировка проводится бесплатно. Тренерами выступят наставник Николая Валуева Олег Шалаев и сам Вячеслав Дацик. Тренировки пройдут по боксу, кик-боксингу и смешанным единоборствам.

Время занятий — понедельник, среда, пятница с 16 по 19 часов.

В феврале 2019 года Вячеслав Дацик освободился из колонии.