Нападающий «Зенита» Александр Кокорин на заседании суда рассказал о конфликте с водителем Виталием Соловчуком.

По словам Кокорина, он спросил у Соловчука, почему тот назвал его петухом, на что водитель четко сказал: «Это мое личное мнение, я так считаю».

Кокорин рассказал, что попытался, чтобы Соловчук конкретнее объяснил, почему он такое себе позволяет, но «диалог был ни о чем».

«В наш адрес за всю жизнь до нас доносятся оскорбления. Я хотел внести ясность, потому что никогда не было, чтобы человек подтверждал при нас свои оскорбления. Сговор был только в том, что должны были ехать завтракать», — сказал Кокорин, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.