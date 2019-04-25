В матче 25-го тура российской премьер-лиги красноярский «Енисей» дома одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

В составе хозяев по мячу забили Александр Соболев с пенальти на 36-й минуте и Александр Кутьин с передачи Александра Соболева на 93-й минуте.

У оренбуржцев отличиться сумел Джордже Деспотович на 80-й минуте.

Отметим, на 64-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Оренбурга» Григорий Чиркин.

После 25 матчей команда Владимира Федотова занимает шестое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 35 очков. Подопечные Дмитрия Аленичева, набравшие 16 баллов, идут на последнем, 16-м, месте в чемпионате.

Следующий матч «Оренбург» проведет 29 апреля дома против тульского «Арсенала», «Енисей» днем ранее на выезде сыграет с «Локомотивом».