Итальянский «Милан» планирует сменить нынешнего главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

Об этом соообщает La Gazzetta Dello Sport. По информации источника, в списке претендентов на эту должность числятся главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, а также главный тренер «Марселя» Руди Гарсия. Отмечается, что главным кандидатом на пост наставника является Антонио Конте, который руководил туринским «Ювентусом», «Челси» и сборной Италии.

В услугах 49-летнего Конте также заинтересована «Рома», главным тренером которой на данный момент является Клаудио Раньери.

Ранее также сообщалось, что в миланском футбольном клубе «Интер» по окончании сезона могут произойти тренерские перестановки. Нынешнего наставника «нерадзурри» Лучано Спаллетти может сменить Антонио Конте.

Напомним, Конте находится без работы с июля 2018 года.