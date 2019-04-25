Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги опубликовала имена трех претендентов на награду «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему игроку сезона.

В число претендентов на приз попали российский форвард Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», канадский нападающий Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхокс» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

Отметим, в нынешнем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 (41+87) очков в 82 матчах. На счету Кейна 110 (44+66) баллов в 81 игре, а у Макдэвида 116 (41+75) очков в 78 матчах.

Победителя объявят во время церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, которая состоится 19 июня в Лас-Вегасе.

Ранее федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что для участие в чемпионате мира вызваны Евгений Малкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв. В плей-офф Кучеров отметился двумя результативными передачами в трёх матчах, Малкин набрал 3 (1+2) очка в четырёх играх.