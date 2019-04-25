Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о шансах команды спастись от вылета в РПЛ.

По словам Аленичева, «Енисей» похоронили многие, но он сказал игрокам, что пока еще есть возможность, теоретические шансы, нужно за них цепляться.

Он отметил, что у «Локомотива» будет на сутки больше времени для восстановления, а у красноярцев будет тяжелый дальний перелет в Москву, но они сделают все возможное, чтобы восстановиться и физически, и эмоционально.

«Считаю, что нам по силам отобрать очки у «Локомотива» в Москве», — сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, в матче 25-го тура российской премьер-лиги красноярский «Енисей» дома одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

В составе хозяев по мячу забили Александр Соболев с пенальти на 36-й минуте и Александр Кутьин с передачи Александра Соболева на 93-й минуте.

У оренбуржцев отличиться сумел Джордже Деспотович на 80-й минуте.