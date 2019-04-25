Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы руководство клуба пригласило на пост главного тренера команды наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Об этом сообщает Marca. По информации источника, туринцы могут расстаться с итальянским специалистом Максимилиано Аллегри уже предстоящим летом. Отмечается, что руководство клуба недовольно выступлением команды в Лиге чемпионов и считает, что назначение нового специалиста может помочь ей добиться успеха в еврокубках.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Гвардиола договорился с «Ювентусом» о контракте на четыре года. Итальянский журналист Гуэлпа говорит, что об этом ему сообщил об этом тот же источник, который сообщил ему о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус».

Он отмечает, что представители туринского клуба уже провели две встречи с агентом Гвардиолы. Массимилано Аллегри, нынешний тренер «Ювентуса», может покинуть свой пост по окончании сезон Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года. У Гвардиолы соглашение с «Манчестер Сити» – до лета 2021 года.