Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, как в клубе планируют решать судьбу второй команды.

По словам Медведева, по «Зениту-2» есть два вопроса: где команда будет играть и нужна ли она. Президент петербуржцев, слова которого приводит ТАСС, считает, что «Зенит-2» — это этап подготовки молодых футболистов. Он отметил, что у «Зенита» будут новые принципы формирования состава, главным критерием будет не место в таблице, а количество подготовленных игроков в «Зенит» и другие клубы.

В данный момент «Зенит-2» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав за 33 туров 19 очков.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов заявил, что шансы на то, чтобы остаться в лиге, невелики.