Российский защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков не примет участия в первом матче серии плей-офф против «Бостон Брюинз».

Об этом в своем Twitter сообщает журналист Дэн Розен.

Отметим, Гавриков стал хоккеистом «Коламбуса» несколько дней назад и пока не играл за новый клуб в официальных матчах.

С хоккеистом достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Второй раунд Кубка Стэнли завершится 7-8 мая.

23-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером.

Ранее тренер хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Шоу поделился мнением о российском защитнике.