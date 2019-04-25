Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил свою улыбку на видео из кафе «Кофемания», где случился конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«На видео со всеми эпизодами видно, что я улыбаюсь? На видео с Соловчуком моего лица не видно. Я с рождения такой. Пак тоже с улыбкой из кафе уходил», — сказал Кокорин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.