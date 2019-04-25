Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как будет действовать команда в летнее трансферное окно.

По словам Клоппа, лучший способ делать команду лучше — работать на тренировках, а команда сейчас довольно хорошо сбалансирована. Он отметил, что планы «Ливерпуля» на летнее трансферное окно не предназначены для общественности, но это окно не будет рекордным по тратам для „Ливерпуля“.

«Мы постоянно следим за ситуацией на рынке. На данный момент я не могу сказать, произойдёт ли что-то, где и когда», — сказал Клопп, слова которого приводит Mirror.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах может уйти из команды по окончании текущего сезона. Как стало известно СМИ, главная причина кроется в конфликте египетского футболиста с главным тренером клуба Юргеном Клоппом. Из-за этого Салах обратился к руководству «Ливерпуля» с просьбой в ближайшее время обеспечить его трансфер в другую команду.