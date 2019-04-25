Младший брат Александра Кокорина Кирилл рассказал о роли старшего брата в его жизни.

По словам Кирилла Кокорина, у Александра одна из самых больших ролей в его жизни. Он отметил, что нет людей ближе него, он старше Кирилла на 8 лет, но везде зовёт его, и так было с самого детства.

«И может не слабо поругать, я ему за это благодарен. Какую роль он играет в жизни семьи? Всё вокруг него, хочется всем, чтобы он играл, тренировался, всё получалось. Я тоже старался делать всё для этого. Сейчас такой возможности меньше, потому что он переехал в Питер, но иногда мы встречаемся», — сказал Кокорин-младший, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, братья Кокорины обвиняются по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых — с использованием предмета в качестве оружия, а также в хулиганстве. Мамаев и Протасовицкий проходят обвиняемыми по одному случаю умышленного причинения вреда здоровью, том же хулиганстве, а также по делу о побоях. Максимальный срок предполагает статья 213 УК РФ «Хулиганство» — семь лет лишения свободы.