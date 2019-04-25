В матче 25-го тура российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе потерпели минимальное поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 0:1.

Единственный гол в матче сумел забить с пенальти голландский полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир на 61-й минуте встречи.

После 25 матчей команда Дмитрия Парфенова располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. Подопечные Миодрага Божовича идут на 13-й позиции в таблице премьер-лиге, имея в активе 27 баллов.

Следующий матч команда из Екатеринбурга проведет 28 апреля на выезде против башкирской «Уфы». Клуб из Самары в этот же день приедет в Санкт-Петербург на матч против лидера национального чемпионата — местного «Зенита».