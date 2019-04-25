Сборная России в овертайме потерпела поражение от команды Латвии в рамках Еврочелленджа со счетом 1:2.

В составе россиян единственный гол забил Артем Зуб на 32-й минуте. У латвийцев в меньшинтве отличился Рональд Кениньш с передачи Гинтса Мейи на 53-й минуте, а победный гол в овертайме забил Каспар Даугавиньш.

Напомним, накануне россияне уже встречались с Латвией: команда Воробьёва одержала победу волевую победу со счётом 4:2.

ранее сборная России в рамках Еврочелленджа дважды встречалась со Швейцарией и победила в обеих играх. Первый матч закончился со счётом 5:2, игроки петербургского СКА набрали шесть очков. Вторая игра также завершилась разгромом — 5:1.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир будет проходить в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.