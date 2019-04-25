Казанский «Рубин» и иранский клуб «Трактор Сази» подписали долгосрочный договор о сотрудничестве.

Об этом сообщает официальный сайт «Рубина». По информации на сайте, клубы планируют проведение совместных мероприятий, включая товарищеские матчи на уровне главных и детско-юношеских команд, обмен молодыми футболистами, обмен опытом в тренерской работе, обмен опытом в области маркетинга и коммерции, а также в управлении спортивной инфраструктурой, привлечение спонсоров и многое другое.

Отметим, «Трактор Сази» выступает в высшей иранской футбольной лиге.

Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером лондонского «Челси» может стать Хави Грасия, на данный момент возглавляющий «Уотфорд». Как сообщает The Sun, Грасия может начать работу в «Челси» со следующего сезона. По информации издания, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с приглашением испанского специалиста на замену нынешнему главному тренеру Маурицио Сарри.