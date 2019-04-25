Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о предстоящем матче против «Крыльев Советов».

По словам Медведева, «Зенит» имел мало времени на подготовку к матчу — после «Краснодара» игроки прилетели под утро, и было всего два полноценных дня на тренировку.

«Не знаю, какой клуб премьер-лиги еще играет в таком графике, но календарь есть календарь. У «Крыльев» непростая ситуация в чемпионате, и нам не будет легко, но мы идем к цели», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее в матче 25-го тура российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе потерпели минимальное поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 0:1.

«Зенит» же одержал победу над московским «Динамо». Встреча прошла на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.