Российский фигурист Максим Белявский рассказал о подготовке пятерного тулупа.

По словам Белявского, пятерной тулуп он начал учить вчера. Фигурист рассказал, что тренер спросил его: «Пятерной скрутишь?» Белявский попробовал и упал.

«Потом еще раз, и постепенно пошло», — сказал 12-летний фигурист, слова которого приводит ТАСС.

Также Белявский заявил, что владеет двумя четверными прыжками – тулупом и сальховым, а сейчас разучивает флип и лутц.

Напомним, московский фигурист Максим Белявский, тренирующийся в ЦСКА в группе Сергея Давыдова, начал разучивать прыжок в пять оборотов. На своей странице в «Инстаграме» 12-летний фигурист опубликовал видео с тренировки, на которой попробовал исполнить пятерной тулуп. Спортсмен продемонстрировал, как делает прыжок на удочке.