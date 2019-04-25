Петербургский волейбольный клуб «Зенит» на выезде в четырех сетах проиграл кемеровскому «Кузбассу» в рамках второго матча полуфинала Суперлиги.

Счет по сетам — 19:25, 17:25, 25:23, 23:25.

Встреча началась в 19:30 по московскому времени и прошла на арене в Петербурге.

Первый матч полуфинала прошел в Кемерове и завершился уверенной победой «Кузбасса» со счетом 3:0 (25:15, 26:24, 25:23). Таким образом в финал проходит «Кузбасс». Там кемеровчане встретятся с казанским «Зенитом», который ранее в двух матчах обыграл новоуренгойский «Факел».

Напомним, в четвертьфинале чемпионата России петербургский «Зенит» одержал победу над новосибирским «Локомотивом». В первой игре на своей площадке подопечные Александра Климкина оказались сильнее – 3:1, во втором матче петербуржцы победили на тай-брейке со счётом 3:2