В Бостоне начался матч второго раунда плей-офф Кубка Стэнли между местным «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Матч, который проходит на арене «ТД-гарден», начался в 02:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков не примет участия в первом матче серии плей-офф против «Бостон Брюинз».

Напомним, в первом раунде «Коламбус» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-0 в серии. В четвёртом матче на стадионе «Нейшнвайд-Арена» команда Панарина обыграла команду Кучерова со счетом 7:3.

«Бостон Брюинз» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в семи матчах первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Седьмая игра завершилась разгромной победой «Брюинз» со счётом 5:1.