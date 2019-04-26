В Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз центр» стартовал первый матч между «Даллас Старз» и «Сент-Луис Блюз». Команды встречаются в рамках второго раунда серии плей-офф кубка Стэнли.

Отметим, матч начался в 4:30 по московскому времени.

В первом раунде «Даллас» обыграл «Нэшвилл» со счетом 4-2, а «Сент-Луис Блюз» выбил «Виннипег Джетс» из розыгрыша Кубка Стэнли. Общий счет в серии также составил 4-2, что и позволило «Сент-Луису» квалифицироваться в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, в начале апреля первой звездой недели признавали форварда клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко. В четырех матчах недели хоккеист записал на свой счёт 7 (3+4) очков по системе «гол+пас». Тогда же замкнул тройку лучших российских нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов. Форвард заработал в 6 (2+4) очков в трёх матчах.