В матче 25-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» на домашнем стадионе одержал разгромную победу над московским «Спартаком» со счетом 3:0.

В составе туляков отличились Эванс Кангва с передачи Кирилла Комбарова на 6-й минуте, Сергей Ткачев с передачи Резиуана Мирзова на 24-й минуте и сам Мирзов с пенальти на 37-й минуте встречи.

После 25 матчей команда Олега Кононова располагается на пятой строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги, имея в активе 39 очков. Подопечные Игоря Черевченко идут на шестой позиции, отставая от московского клуба всего на один балл.

Следующий матч красно-белые проведут 29 апреля дома против казанского «Рубина». Команда из Тулы в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».