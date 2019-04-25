В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» на домашнем стадионе одержала разгромную победу над «Райо Вальекано» со счетом 5:0.

В составе хозяев дубль на 57-й и 62-й минутах оформил Мунир Эль-Хаддади, на 55-й минуте забил Квинси Промес, на 69-й минуте отличился Виссам Бен-Йедер с передачи Мунира, а на 86-й минуте гол на свой счет с передачи Сарабии записал Бриан Жил.

После 34 матчей «Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 55 очков. У «Райо Вальекано» в активе 28 баллов, команда располагается на последнем, 20-м, месте в таблице испанского первенства.

Следующий матч «Севилья» проведет 28 апреля дома против «Жироны», «Райо Вальекано» в этот же день примет мадридский «Реал».