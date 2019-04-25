Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

ФЛГР назвала состав сборной России на сезон 2019/20

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала составы тренировочных групп для подготовки к сезону 2019/20. спортсмены будут работать под руководством четырёх специалистов.

Медведев первым пробился в четвертьфинал турнира в Барселоне

Российский теннисист Даниил Медведев, под седьмым номером посеянный на турнире в Барселоне, пробился в четвертьфинал. В третьем круге он в двух сетах переиграл американца Маккензи Макдональда — 6:3, 6:2.

Мамаев признал свою вину в избиении водителя

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев дал показания на слушании в Пресненском суде Москвы. Спортсмен признал свою вину в том, что избил водителя Виталия Соловчука. Мамаев сообщил, что в ходе конфликта ударил Соловчука, в результате чего тот упал.

«Зенит» проиграл «Кузбассу» и вылетел из плей-офф Суперлиги

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» на выезде в четырех сетах проиграл кемеровскому «Кузбассу» в рамках второго матча полуфинала Суперлиги. Счет по сетам — 19:25, 17:25, 25:23, 23:25.

«Арсенал» устроил разгром «Спартаку» и подобрался к зоне еврокубков

В матче 25-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» на домашнем стадионе одержал разгромную победу над московским «Спартаком» со счетом 3:0.

В составе туляков отличились Эванс Кангва с передачи Кирилла Комбарова на 6-й минуте, Сергей Ткачев с передачи Резиуана Мирзова на 24-й минуте и сам Мирзов с пенальти на 37-й минуте встречи.

Сборная России проиграла латвийцам в овертайме

Сборная России в овертайме потерпела поражение от команды Латвии в рамках Еврочелленджа со счетом 1:2.

В составе россиян единственный гол забил Артем Зуб на 32-й минуте. У латвийцев в меньшинтве отличился Рональд Кениньш с передачи Гинтса Мейи на 53-й минуте, а победный гол в овертайме забил Каспар Даугавиньш.