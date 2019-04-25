Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала».

Кононов заявил, что он не может сказать, что у «Арсенала» было преимущество по игре. Он отметил, что соперники здорово использовали свои контратаки и неорганизованность «Спартака» в обороне именно в тех моментах, когда красно-белые пропускали.

По словам Кононова, в оставшейся части сезона «Спартак» будет бороться за победу в каждой игре.

«О попадании в еврокубки не будем сейчас говорить, нам нужно побеждать, тогда будет видно», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в матче 25-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» на домашнем стадионе одержал разгромную победу над московским «Спартаком» со счетом 3:0.

В составе туляков отличились Эванс Кангва с передачи Кирилла Комбарова на 6-й минуте, Сергей Ткачев с передачи Резиуана Мирзова на 24-й минуте и сам Мирзов с пенальти на 37-й минуте встречи.