В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Аталанта» в Бергамо одержала победу над «Фиорентиной» со счетом 2:1.

В составе бергамцев по мячу забили Йосип Иличич с пенальти на 14-й минуте и Алехандро Гомес с передачи Иличича на 69-й минуте.

У флорентийцев единственный мяч забил Луис Муриэль с передачи Федерико Кьезы на 3-й минуте встречи.

Отметим, первая игра команд во Флоренции завершилась результативной ничьей — 3:3. Матч прошел два месяца назад, у «Фиорентины» отличились Федерико Кьеза, Марко Бенасси и Луис Муриэль, а голы «Аталанты» забили Алехандро Гомес, Марио Пашалич и Мартен де Рон.

По сумме двух встреч в финал проходит команда из Бергамо. Там она встретится с римским «Лацио», который в полуфинале обыграл «Милан». Первый матч команды сыграли вничью — 0:0, а вторая игра завершилась победой римлян со счетом 1:0, единственный мяч на счету Хоакина Корреи.