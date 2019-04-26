Российская фигуристка Евгения Медведева впервые начала отрабатывать прыжки на тренировках после перерыва. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме».

Медведева выложила видео, где она исполняет каскад из тройного риттбергера и тройного тулупа. Подпись гласит, что это первые прыжки за последние три недели.

После чемпионата мира в Сайтаме россиянка приняла участие в нескольких ледовых шоу, однако сложных элементов на показательных выступлениях не исполняла, представляя лишь новые образы. Розовый латексный костюм фигуристки шокировал российскую публику.

Ранее Евгения Медведева сообщала о планах разучивать четверной прыжок: как считает её тренер Брайан Орсер, фигуристке это по силам. Больше всего шансов у девушки выучить четверной сальхов, поскольку этот элемент девушка выполняет с запасом оборотов.