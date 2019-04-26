Российский хоккеист клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко помог своей команде одержать победу в первом матче серии-плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Даллас Старз«.

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 3:2. На 6-й минуте счет открыл нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри, голевой передачей отметился россиянин Иван Барбашёв. Во втором периоде на 31 минуте гости счет сравняли: отличился Джейсон Спецца. В концовке игрового отрезка численное преимущество реализовал Владимир Тарасенко, а в начале третьего периода оформил дубль. «Даллас» смог ответить лишь одной шайбой: на 58-й минуте отличился Джейми Бенн.

Нападающий «Старз» Александр Радулов результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Сент-Луис» с победы стартовал в серии с «Далласом«, ранее команда Владимира Тарасенко одолела в серии «Виннипег Джетс», а «Даллас» выбил из Кубка Стэнли «Нэшвилл Предаторз».