Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» с поражения стартовал в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз«.

Встреча прошла в Бостоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Первую шайбу в игре забросил Чарли Макэвой на 11-й минуте. Следующие голы зрители увидели лишь в третьем периоде. На 47-й минуте Брэндон Дубински сравнял счет, а спустя 20 секунд «Коламбус» вышел вперед благодаря броску Пьера-Люка Дюбуа с передачи россиянина Артемия Панарина.

На 55-й минуте хозяева счет сравняли: отличился Чарли Койл. В дополнительное время команды сыграли лишь пять минут, шайба того же Койла принесла «Бостону» победу.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 34 броска в матче. Новичок команды Владислав Гавриков в игре участия не принимал.