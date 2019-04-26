Пятеро российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, подтвердили свое участие в чемпионате мира в составе национальной команды. Об этом сообщила Федерация хоккея России в своем официальном «Твиттере».

К сборной России на ЧМ присоединятся хоккеисты «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Также свое участие подтвердили защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и нападающий «Флорида Пантерс» Евгений Дадонов. Клубы этих игроков завершили выступление в «Кубке Стэнли», а соответственно и в сезоне.

Уже в расположении сборной находятся двое других игроков из НХЛ Илья Ковальчук из «Лос-Анджелес Кингз» и Александр Георгиев из «Нью-Йорк Рэйнджерс».

Чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет в Словакии. В группе со сборной России также находятся Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия. Стартует турнир 10 мая.