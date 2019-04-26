Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера готов вернуться в московский «Спартак», если такое предложение поступит от председателя совета директоров клуба Леонида Федуна. Об этом изданию «Спорт-экспресс» сообщил футбольный агент Марко Трабукки.

По словам Трабукки, Каррера получил зарплату за весь сезон одним платежом, хотя отработал в клубе до октября. «Могу, зная Массимо, сказать так — если господин Федун позовет его обратно, это не будет вопросом денег, поскольку они уже дошли до тренера», — заявил агент.

«Уверен, Каррера посчитает своей обязанностью отработать до конца сезона бесплатно. Что касается будущего, Каррера будет рад вернуться в «Спартак«, но при определенных изменениях в менеджменте первой команды», — добавил Трабукки.

Напомним, вчера, 26 апреля, «Спартак» потерпел разгромное поражение на выезде от тульского «Арсенала». Команда Олега Кононова сейчас занимает пятую строчку в таблице и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон.