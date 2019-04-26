Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Елена Ильиных рассказала о том, кого считает лучшим тренером в мире на данный момент. Слова фигуристки приводит издание «Спорт-Экспресс».

По мнению Ильиных, сейчас в подготовке фигуристов нет равных Этери Тутберидзе. Ильиных шокирована успехами её учеников: «Это так круто, что они делают! Я против любых запретов. Да, я слышала про критику, что их убивают такими прыжками в 14-15 лет. Но вы видели этих девочек, их мышечный каркас?». Фигуристка добавила, что с таким каркасом, по ее мнению, они могут поднять до 200 килограммов.

Мимолетными успехи юных фигуристов Тутберидзе Ильиных не считает: «Они уже не однодневки, потому что являются чемпионами и призерами чемпионатов мира среди юниоров».

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Тутберидзе заняли весь пьедестал в женском катании на чемпионате России, а на ЮЧМ выиграли золото и серебро.