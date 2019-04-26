Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Елена Ильиных поделилась мнением о завершившей карьеру фигуристке Юлии Липницкой. Слова Ильиных приводит издание «Спорт-Экспресс».

По словам Ильиных, ей обидно, что Липницкая ушла из спорта так рано: «Я ей миллион раз говорила, что ни на кого в женском катании не могу смотреть, кроме нее. Ну, кроме наших девочек и исключительных вещей в исполнении кого-то из спортсменок. Я настолько любила смотреть, как она катается, что мне бы хотелось продолжать смотреть на ее катание». Однако Ильиных не жалеет о решении подруги, она считает, что есть в жизни вещи гораздо более важные, чем спорт.

«Где бы были другие девочки, если бы она продолжала? Как психологически они бы реагировали на соперничество? Что бы было с самой Юлей? Невозможно предсказывать. Но я думаю, что она бы всех порвала», — сказала Ильиных.

Напомним, Юлия Липницкая из-за проблем со здоровьем завершила карьеру фигуристки в 2017 году в возрасте 19 лет.