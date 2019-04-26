Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, использует ли он какую-то тактику в спринтерских гонках и почему не может одержать победу. Слова спортсмена прозвучали в интервью проекту «На лыжи!».

«Скажу честно, у меня не наработано спринтерское ускорение, чтобы атаковать со второго-третьего места, потому и бегу так, с самого старта — на все деньги. Нужно включать в подготовку такие вещи», — рассказал Большунов.

Сборная Норвегии, по мнению россиянина, в этом подготовлена лучше: «Норвежцы постоянно ускоряются по шесть-десять человек. Даже перед спринтом они вместе готовятся, ускоряются, снимают на камеру, фиксируют. К спринту они уже четко прорабатывают тактику под конкретную трассу. Они так делают постоянно».

Напомним, в минувшем сезоне Большунов завоевал «Малый хрустальный глобус» в дистанционном зачете, однако из-за неудачных выступлений в коротких гонках уступил «Большой глобус» Йоханнесу Клэбо.