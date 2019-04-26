Российский защитник «Спартака» Аяз Гулиев очень кратко прокомментировал разгром своей команды от тульского «Арсенала» в матче 25 тура чемпионата России по футболу. Слова игрока приводит портал Sport24.

«Перед болельщиками стыдно, это все, что я могу сказать», — заявил Гулиев, после чего покинул микст-зону.

Напомним, вчера, 25 апреля, «Спартак» проиграл «Арсеналу» со счетом 3:0.

В предыдущем матче состоялось возвращение Аяза Гулиева в основную команду: он забил гол в ворота красноярского «Енисея». В середине апреля Гулиев совершил наезд на гражданина США Майкла Коула, а затем в конфликте сломал пострадавшему нос. Позже стороны пришли к согласию, Гулиев возместил моральный ущерб Коулу. «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей и сослал в дубль, однако очень скоро был переведен в основу.