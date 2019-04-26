Целый спектр разнообразных спортивных событий смогут посетить жители Петербурга в эти выходные. Начать уикенд можно с посещения открытого хоккейного турнира с участием олимпийской сборной России, затем посмотреть баскетбол, а в воскресенье отдохнуть на «Газпром-Арене», смотря за игрой «Зенита», приближающегося к чемпионству.

Итак, что ждет петербуржцев в последние апрельские выходные по версии Nevasport:

Футбол. Чемпионат России, 26 тур. «Зенит» – «Крылья Советов»

Когда: Воскресенье, 28 апреля

Где: Стадион «Газпром-Арена», Футбольная аллея, 1

«Зенит» на всех парах несется к чемпионству, на очереди – самарские «Крылья Советов». Соперник «сине-бело-голубых» сейчас находится в зоне вылета, однако сейчас команде Сергея Семака важно каждое очко, поэтому расслабляться «Зенит» не будет. Ждем голевую феерию от Артема Дзюбы и шикарные штрафные от Ярослава Ракицкого и идем на большой футбол! Начало матча в 16:30 по московскому времени, до игры на арене пройдет традиционный фан-променад.

Футбол. ОЛИМП-Первенство ФНЛ. «Зенит-2» – «Краснодар-2»

Когда: Воскресенье, 28 апреля

Где: СК «Петровский», малая арена

Перед большим футболом можно взглянуть на футбол малый – ровно в полдень в воскресенье начнет свою игру вторая команда «Зенита». В соперниках – дубль «Краснодара». Встреча этих команд в РПЛ вышла особенно жаркой, поэтому будем надеяться, что и фарм-клубы из ФНЛ не подведут. Команда Владислава Радимова покинет дивизион по итогам сезона, поэтому если хотите посмотреть на заключительные выступления «Зенита-2» – добро пожаловать на малую арену «Петровского»!

Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» — «Астана»

Когда: Суббота, 27 апреля

Где: КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, 8

Начать же спортивный уикенд можно с баскетбола: в Санкт-Петербург пожалуют гости из Казахстана. «Зенитовцам» пора реалибитироваться перед своими болельщиками: команда Жоана Плазы проиграла четыре матча подряд в Единой лиге ВТБ, «Астана» же воспряла после победы над «Енисеем». В Казахстане «Зенит» с минимальным преимуществом победил, теперь же необходимо выигрывать дома, чтобы не потерять позиции в турнирной таблице. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Хоккей. St. Petersburg Hockey Open

Когда: 27-28 апреля

Где: СК «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18

Для любителей хоккея в этот уикенд тоже нашлось свое мероприятие. St. Petersburg Hockey Open является преемником соревнований на призы газеты «Ленинградская правда», «Большого приза Санкт-Петербурга» и Кубка АЛРОСА. В мероприятии примут участие четыре команды: олимпийская сборная России, национальные команды Норвегии и Сербии, а также сборная Северо-Запада, в которую войдут игроки из клубов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. Первые матчи пройдут уже в пятницу, 26 апреля, а в субботу и воскресенье можно будет наблюдать за кульминацией и развязкой турнира. Завершатся соревнования матчем между российскими олимпийцами и сборной Северо-Запада.

Волейбол. Чемпионат России-19. Высшая Лига «А». «Автомобилист» – «Динамо» Челябинск

Когда: 27-28 апреля

Где: Академия волейбола Платонова, ул. Вязовая, 10

Любители волейбола в ожидании серии плей-офф «Зенита» с «Факелом» смогут посетить игры ВК «Автомобилист». В эти выходные команда сыграет два матча с челябинским «Динамо» в рамках Высшей лиги «А». Соперник петербуржцев занимает четвертое место в турнирной таблице, имея 74 очка, так что обе встречи будут жаркими. Игра в субботу стартует в 20:00 по московскому времени, а в воскресенье волейболисты начнут встречу в 14:00. Вход в Академию волейбола Платонова свободный.