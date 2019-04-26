Продолжается запись в секцию детского балета. Возраст: 4 — 6 лет
Занятия проходят в ФСК «Торнадо» на Белградской, 40 корп.1. Расписание: вторник и четверг с 17:00 до 18:00.
Балетные занятия для детей включают в себя уроки танцев и классической хореографии. Дети учатся ощущать себя в пространстве и взаимодействовать друг с другом в танце, приобретают правильную осанку, красивую форму мышц, летящую походку и уверенность в себе!.
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В программу занятий входит:
— изучение основ балетной хореографии;
— партерная гимнастика для разогрева, проработки мышц, укрепления и правильного формирования мышечного корсета;
— растяжка;
— и многое другое.
Занятия проводит: https://vk.com/@fizkultfrunz-znakomtes-nash-trener-po..
Узнать подробности и записаться можно по номеру 246-26-27 // 246-26-29 // 8 (953) 168 10 25 или через личные сообщения Анастасии Олеговне.