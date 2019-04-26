Российский фигурист Максим Ковтун, недавно объявивший о завершении карьеры, обратился к Федерации фигурного катания России (ФФККР) с просьбой вывести его из состава сборной.

«Сегодня я встречался с президентом нашей Федерации Александром Горшковым, мы побеседовали, — сказал Ковтун пресс-службе ФФККР. — Я объяснил, почему принял такое решение». Фигурист обратился со словами благодарности ко всем, кто поддержал его в данной ситуации. Спортсмен отметил, что у него много планов на будущее, однако сначала надо определиться, с чего начинать.

Ранее тренер Ковтуна Елена Буянова сообщила, что решение о завершении карьеры Ковтун принимал самостоятельно. «Конечно, Макс не до конца реализовал себя в фигурном катании как спортсмен», — отметила специалист.