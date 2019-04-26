Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о проблемах, с которыми команда может столкнуться в новом сезоне.

Специалист считает, что из-за подготовки к Олимпийским играм могут возникнуть сложности финансового характера. «Ни для кого не секрет, что не хватает средств в Министерстве спорта, сейчас все средства кинут на Олимпиаду в Токио», — сказала Вяльбе, слова которой приводит ТАСС. Специалист отметила, что команда будет опираться на свои региональные возможности.

Вяльбе подчеркнула, что не жалуется на сложившуюся ситуацию и понимает, что это просто жизненные моменты. «В свое время для зимних Игр тоже чуть больше выделяется», — добавила глава ФЛГР.

Ранее ФЛГР оценила выступление сборной России в минувшем сезоне и признала результаты удовлетворительными.