Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения. Сегодня, 26 апреля, юной спортсменке исполнилось 13 лет.

Валиева тренируется в группе Тутберидзе всего год, однако уже успела добиться впечатляющих результатов. Шесть из восьми стартов в сезоне Камила Валиева выиграла, в том числе и первенство России среди девочек старшего возраста. Если взять турниры, где спортсмены соревнуются по элементам, то самый высокий балл Валиевой — 273,51!

Отличительной чертой прокатов юной спортсменки являются скольжение и пластика. Произвольная программа фигуристки в этом сезоне является любимой у Этери Тутберидзе: Валиева предстала перед зрителями в качестве «Девочки на шаре» с картины Пабло Пикассо. Образ получился настолько точным, что его заметила внучка знаменитого художника. Диана Пикассо даже пригласила Валиеву в Париж.