Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эрнани высказался о своих выступлениях за «сине-бело-голубых» в текущем сезоне. Слова футболиста прозвучали на пресс-конференции перед игрой с «Крыльями Советов».

Как заявил Эрнани, сейчас он очень рад и находится в прекрасном настроении. «Я много плодотворно работал, сейчас продолжаю искать себя. В прошлом матче мне удалось хорошо выйти на замену и надеюсь, что у меня еще будут шансы на поле», — сообщил игрок.

Также Эрнани заявил, что всегда хочет забивать. «Так получилось, что до сегодняшнего дня мне не очень везло, но я продолжаю работать. Все идет своим чередом», — заключил полузащитник.

Напомним, 28 апреля, в воскресенье, «Зенит» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу. Встреча стартует в 16:30 по московскому времени.