Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, насколько готовы игроки «Зенита» к игре с «Крыльями Советов» и кто из футболистов будет отсутствовать. Об этом Семак заявил на предматчевой пресс-конференции.

По словам Семака, когда вернется в строй Александр Ерохин, неизвестно: «Хотели увидеть Сашу Ерохина раньше, но все пошло не совсем так, и сроки его возвращения пока непонятны».

«Что касается Далера (Кузяева), то здесь все более понятно. Краневиттер также получил повреждение, а Маркизио перенес операцию«, — дополнил главный тренер «сине-бело-голубых».

Как считает Семак, в его команде хотят играть все, в рампоряжении тренера целая обойма игроков. «На поле выходит тот, кто выглядит лучше», — заключил наставник «Зенита».

Напомним, 28 апреля, в воскресенье, «Зенит» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу. Встреча стартует в 16:30 по московскому времени.