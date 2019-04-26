Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала о своем кумире вне фигурного катания. В сторис своего «Инстаграма» спортсменка устроила интерактив с подписчиками и ответила на их вопросы.

Самодурова заявила, что вне собственного спорта её больше всего интересует биатлон. Кумиром спортсменки является французский биатлонист, обладатель семи «Больших хрустальных глобусов» подряд Мартен Фуркад. Несмотря на большую загруженность, фигуристке удается следить и за другими видами спорта. Если бы Самодурова не обрела себя в фигурном катании, то стала бы биатлонисткой.

Ранее Софья Самодурова называла французского биатлониста симпатичным и заявляла, что мечтает встретиться с Фуркадом лично.

Минувший сезон фигуристка провела на высоком уровне, не допустив ни одного падения и завоевав титул чемпионки Европы.