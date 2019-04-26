Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о работе над прессингом своей команды и отметил, чем игра «Зенита» похожа на игру амстердамского «Аякса» в этом сезоне. Слова Семака прозвучали на предматчевой пресс-конференции накануне игры с «Крыльями Советов».

По словам Сергея Семака, команда работает над таким компонентом, как прессинг: «Понимаем, что в каких-то матчах его бесполезно применять, потому что соперник играет достаточно просто. Подстраиваем также игру в соответствии с нашими возможностями на данном этапе».

Как считает Семак, сравнивать «Зенит» с «Аяксом» нецелесообразно: «Что касается «Аякса«, то они дошли в Лиге чемпионов УЕФА достаточно далеко, сделали это заслуженно. Команда снискала много положительных отзывов, можно только порадоваться за них. Что касается нас, то делаем то, что можем в нынешних обстоятельствах».

Напомним, 28 апреля, в воскресенье, «Зенит» сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу. Встреча стартует в 16:30 по московскому времени.