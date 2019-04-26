Камила Валиева — одна из восходящих звёзд группы Тутберидзе — празднует день рождения. Валиевой исполняется 13 лет: это значит, что спортсменка переходит в юниорскую категорию и сможет представлять страну на международных стартах.

Уже сейчас фигуристку считают одним из самых больших талантов не только среди подруг по «Хрустальному», но и во всей России. В среде болельщиков девочку называют не иначе как чудом, и это признание Камила получила ещё до того, как оказалась под крылом Тутберидзе.

Валиева начала свою карьеру в Казани, затем, в 2012 году, перебралась в Москву. Фигуристка занималась в СШОР «Москвич» под руководством тренеров Ксении Ивановой и Натальи Дубинской, а в апреле 2018 года оказалась в «Самбо-70» у Тутберидзе.

Для Тутберидзе не составило большого труда разглядеть в девочке способности: их видно невооруженным глазом. Находясь в том возрасте, когда сверстники ещё показывают детское и зачастую немного неуклюжее катание, Камила поражала зрителей своей пластичностью. Уже сейчас нет никаких сомнений в том, что спортсменка станет одной из самых «компонентных» в мире. Балетные руки, осанка, грациозность и элегантность движений — всё это отличает её прокаты и придаёт им собственный стиль. В восьмилетнем возрасте Камила выступила в образе лебедя, после чего её сразу окрестили «поцелованной Богом».

Чтобы подчеркнуть сильные стороны фигуристки, хореографы поставили ей одну из самых необычных программ сезона: Валиева вышла на лёд в роли легендарной девочки на шаре с полотна Пабло Пикассо. Попадание в образ получилось настолько точным, что программа не оставила равнодушной даже внучку самого художника. Безусловно, львиная доля успеха принадлежит постановщикам: продуманные движения рук и ног, целостность композиции, атмосфера — за всем этим стоит большая работа. Но воплотить задумку на льду — это уже задача непосредственно самой фигуристки. И Валиева справилась с ней «на ура».

Очевидно, что Камилу ждёт большой и непростой путь: ей предстоит бороться за попадание на следующие Олимпийские игры. Очень вероятно, что отбор на них будет сложнее, чем сами соревнования — конкуренция среди российских одиночниц сейчас высока как никогда. Трусова, Косторная и Щербакова не захотят отдавать свои позиции, к ним присоединится и подрастающее поколение — ровесницы Валиевой. Врожденная артистичность сыграет фигуристке на руку, а с техническим набором у учениц Тутберидзе проблем, как правило, не возникает. Нельзя загадывать заранее, как сложится карьера «девочки на шаре», но возможно, что уже сейчас мы наблюдаем за будущей звездой мирового уровня.