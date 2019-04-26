24-го апреля, руководитель Центра тестирования ГТО — Ганжа Евгений Сергеевич наградил знаками отличия комплекса «Готов к труду и обороне» сотрудников пассажирского порта «Морской фасад».

Более 20ти участников получили долгожданные знаки от бронзы до золота, делимся с Вами фотографиями и напоминаем, что присоединиться к движению ГТО может каждый! Записаться на тестирование и задать интересующие вопросы можно связавшись с нашим специалистом по телефону — 8(999)227-36-20, Нина, либо по почте gtocfksizvo@gmail.com