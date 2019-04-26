Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон может вновь оказаться в «Ювентусе» по окончании текущего сезона.

Однако футболист перейдет в туринский клуб не в качестве игрока, а для работы на руководящей должности. Как сообщает Sportmediaset, это произойдет, если руководство парижан не захочет продлевать контракт с Буффоном.

Ранее сообщалось, что руководство столичного клуба осталось недовольно вылетом «ПСЖ от «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, и поэтому летом в клубе собираются осуществить омоложение состава, а также избавиться от возрастных игроков.

41-летний голкипер провёл в «Ювентусе» большу часть своей карьеры: с 2001 по 2018 год.

напомним, «Пари Сен-Жермен» досрочно оформил чемпионство во французской Лиге 1.