Российский пилот Формулы-й Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», признался, что никогда не замечал внешнего сходства со своим партнёром по команде Александром Албоном.

В интервью «Чемпионату» Квят сообщил, что никто не говорил ему о сходстве с Албоном. Албон, присутствовавший при разговоре, тоже оказался удивлён и уточнил, о чём именно идёт речь — о стиле пилотирования или внешности. «Внешне. Это честь для тебя быть похожим на меня, не так ли?», — пошутил Квят. «Нет, это как раз большое разочарование, потому что я намного симпатичней тебя», — иронично ответил Албон.

Напомним, в прошлом году Даниил Квят работал в команде «Феррари» в качестве пилота по развитию. В текущем сезоне российский автогонщик снова стал пилотом команды «Торо Россо»