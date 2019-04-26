Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду, и её супруг Андрей Депутат поделились фотографией с выписки из роддома.

Напомним, 14 апреля стало известно, что у супругов родился первенец — сын Александр.

Фигуристы сыграли свадьбу в июле 2016 года. О беременности спортсменки стало известно не так давно, поскольку Боброва долгое время старалась скрыть своё положение от болельщиков.

Екатерина Боброва является олимпийской чемпионкой Сочи и серебряным призером игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях. О завершении карьеры она с партнером Дмитрием Соловьевым пока не объявляла.

Андрей Депутат — представитель парного катания, он выступал с Верой Базаровой и Василисой Даванковой. В 2017 спортсмен завершил карьеру и стал техническим специалистом.