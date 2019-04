В Баку стартовала первая свободная практика Гран-при Азербайджана, однако заезды были прекращены досрочно из-за неприятного инцидента. Британский гонщик команды «Уильямс» Джордж Рассел наехал на люк дренажной системы, который оказался плохо закреплён.

Крышка люка отскочила вверх и попала в болид, серьёзно повредив днище машины. Автомобиль пришлось эвакуировать с места аварии, однако во время транспортировки вновь возникли сложности: эвакуатор задел краном мост над трассой, из-за чего на болид залило технической жидкостью.

RED FLAG: The session is halted after George Russell encounters trouble with a drain cover and is forced to a standstill

Track repairs underway in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/eHmy7GkSln

— Formula 1 (@F1) April 26, 2019