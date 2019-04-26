Олимпийская чемпионка Елена Ильиных поделилась мнением по поводу нынешнего уровня танцев на льду в России.

По мнению спортсменки, единственным дуэтом, способным бороться за серьёзные награды являются Виктория Синицина и Никита Кацалапов. «Это люди, у которых сейчас есть всё – красота, скольжение, программы, — сказала Ильиных, слова которой приводит «Команда России». — Почему не Степанова и Букин? Эти ребята мне тоже очень нравятся, в этом сезоне особенно. Но я как-то больше люблю именно катание».

Ильиных добавила, что, по её мнению, никто не катается так, как Кацалапов. «Сейчас я считаю Синицину и Кацалапова сильнейшим дуэтом России», — подчеркнула спортсменка.

Также фигуристка прокомментировала доминирование французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на мировой арене. Ильиных отметила, что никто не поставит баллы просто так за репутацию — сначала её надо заслужить.